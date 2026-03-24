NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Index-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite verzeichnete am Donnerstag Verluste.

Zum Handelsende notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 2,38 Prozent tiefer bei 21.408,08 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,08 Prozent auf 21.693,17 Punkte an der Kurstafel, nach 21.929,83 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 21.395,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.823,58 Punkten lag.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,67 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.878,38 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.12.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.593,10 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 26.03.2025, einen Stand von 17.899,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,87 Prozent nach unten. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21.395,77 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Donegal Group B (+ 5,80 Prozent auf 17,50 USD), Geospace Technologies (+ 5,43 Prozent auf 12,23 USD), ADTRAN (+ 4,96 Prozent auf 11,21 EUR), Cirrus Logic (+ 3,75 Prozent auf 148,69 USD) und Erie Indemnity (+ 3,04 Prozent auf 243,26 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite hingegen Elron Electronic Industries (-30,43 Prozent auf 1,00 USD), AXT (-13,13 Prozent auf 58,51 USD), CIENA (-11,36 Prozent auf 387,99 USD), TTM Technologies (-11,18 Prozent auf 95,93 USD) und Powell Industries (-10,29 Prozent auf 524,39 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 52.936.864 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,759 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net