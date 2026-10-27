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NASDAQ Composite-Entwicklung

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus

Machte sich der NASDAQ Composite bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am zweiten Tag der Woche an seine positive Performance an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
103.00 EUR -3.00 EUR -2.83 %
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America's Car-Mart Inc.
0.77 USD -0.01 USD -1.22 %
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Ballard Power Inc.
1.35 EUR 0.06 EUR 4.26 %
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Cintas Corp.
194.78 EUR -6.42 EUR -3.19 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.30 EUR -0.45 EUR -5.14 %
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Euronet Worldwide Inc.
56.68 EUR -1.54 EUR -2.65 %
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Innodata Inc.
39.85 EUR -12.45 EUR -23.80 %
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JetBlue Airways Corp.
2.44 EUR 0.30 EUR 14.07 %
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Lincoln Electric Holdings Inc.
242.00 EUR 14.00 EUR 6.14 %
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Methode Electronics Inc.
10.90 EUR 0.20 EUR 1.87 %
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Nortech Systems Inc.
10.37 USD -0.53 USD -4.86 %
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NVIDIA Corp.
195.52 EUR 2.00 EUR 1.03 %
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SIGA Technologies Inc.
3.20 USD 0.04 USD 1.27 %
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SpaceX
134.50 EUR 2.38 EUR 1.80 %
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TransAct Technologies Inc.
5.74 USD 0.41 USD 7.69 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,493.70 USD 324.32 USD 1.24 %
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Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 15:56 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 0,87 Prozent auf 26.396,44 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,447 Prozent auf 26.286,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26.169,38 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.402,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.219,31 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 27.068,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 24.932,08 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.10.2025, bei 23.637,46 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,60 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell JetBlue Airways (+ 20,04 Prozent auf 2,85 USD), Methode Electronics (+ 8,60 Prozent auf 13,38 USD), TransAct Technologies (+ 7,88 Prozent auf 5,75 USD), Ballard Power (+ 7,34 Prozent auf 1,54 USD) und Lincoln Electric (+ 7,09 Prozent auf 277,00 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Innodata (-24,54 Prozent auf 45,21 USD), Nortech Systems (-8,26 Prozent auf 10,00 USD), Cintas (-5,78 Prozent auf 212,87 USD), Euronet Worldwide (-5,02 Prozent auf 60,74 USD) und Agilysys (-4,41 Prozent auf 118,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 5.922.142 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,664 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 19,02 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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