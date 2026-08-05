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NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag zurück

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagmittag zurück

Heute ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cogent Communications Holdings Inc
8.53 EUR 0.14 EUR 1.62 %
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Compugen Ltd.
2.61 USD 0.17 USD 6.97 %
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ScanSource Inc.
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SIGA Technologies Inc.
2.97 USD -0.14 USD -4.50 %
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SMC Corp.
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Strategy (ex MicroStrategy)
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Upbound Group Inc Registered Shs
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,118.66 USD -212.43 USD -0.81 %
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Am Donnerstag notiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,86 Prozent tiefer bei 26.104,73 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,454 Prozent auf 26.211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 26.263,47 Punkte, das Tagestief hingegen 26.059,01 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,54 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 25.508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 26.270,36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.172,86 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,35 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit ScanSource (+ 17,37 Prozent auf 60,35 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,57 Prozent auf 112,14 USD), Nordson (+ 7,34 Prozent auf 332,66 USD), Compugen (+ 5,33 Prozent auf 2,57 USD) und Repligen (+ 5,15 Prozent auf 185,44 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil LSI Industries (-11,35 Prozent auf 21,33 USD), Cogent Communications (-7,38 Prozent auf 9,60 USD), SMC (-6,55 Prozent auf 427,75 USD), SpaceX (-6,39 Prozent auf 130,73 USD) und Upbound Group (-5,95 Prozent auf 18,34 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 14.864.277 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,29 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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10:16 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

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