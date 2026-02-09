NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt am Donnerstagnachmittag zurück

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im negativen Bereich.

Um 20:00 Uhr sinkt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,23 Prozent auf 22.527,31 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 22.707,47 Punkte an der Kurstafel, nach 22.807,48 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 22.877,02 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22.500,29 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,919 Prozent zu. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.02.2026, bei 22.540,59 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 05.12.2025, mit 23.578,13 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 18.552,73 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,05 Prozent abwärts. 23.988,26 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.124,78 Punkten.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Expedia (+ 10,83 Prozent auf 245,74 USD), Park-Ohio (+ 8,26 Prozent auf 28,84 USD), Hooker Furniture (+ 6,95 Prozent auf 14,47 USD), Intuit (+ 6,49 Prozent auf 468,69 USD) und Methanex (+ 6,20 Prozent auf 56,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Microvision (-29,47 Prozent auf 0,55 USD), CIENA (-17,15 Prozent auf 284,63 USD), American Eagle Outfitters (-14,43 Prozent auf 19,21 USD), JetBlue Airways (-9,50 Prozent auf 4,57 USD) und Photronics (-8,55 Prozent auf 34,74 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 25.103.978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net