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NASDAQ Composite-Performance im Fokus

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite fällt nachmittags

Das macht der NASDAQ Composite nachmittags.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ADTRAN Holdings Inc
6.76 EUR -0.09 EUR -1.30 %
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America's Car-Mart Inc.
1.12 USD 0.05 USD 4.67 %
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Astronics Corp.
57.00 EUR -3.50 EUR -5.79 %
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Cogent Communications Holdings Inc
8.55 EUR 0.57 EUR 7.17 %
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Cognex Corp.
54.88 EUR -4.00 EUR -6.79 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.45 EUR 0.45 EUR 5.62 %
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Methode Electronics Inc.
13.40 EUR 0.10 EUR 0.75 %
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NetApp Inc.
207.15 EUR -1.85 EUR -0.89 %
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Nortech Systems Inc.
11.01 USD -0.36 USD -3.17 %
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NVIDIA Corp.
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Paychex Inc.
90.32 EUR 0.07 EUR 0.08 %
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SIGA Technologies Inc.
3.26 USD -0.03 USD -0.91 %
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SpaceX
149.50 EUR -0.34 EUR -0.23 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
135.04 EUR -2.22 EUR -1.62 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,538.69 USD -61.20 USD -0.22 %
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,38 Prozent schwächer bei 27.495,96 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,614 Prozent tiefer bei 27.430,54 Punkten in den Handel, nach 27.599,89 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 27.509,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.341,31 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 0,992 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.506,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.818,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 22.788,36 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,34 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Cogent Communications (+ 8,65 Prozent auf 10,12 USD), Americas Car-Mart (+ 5,61 Prozent auf 1,13 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), NetApp (+ 3,80 Prozent auf 237,12 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 3,55 Prozent auf 9,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-6,59 Prozent auf 153,71 USD), Astronics (-6,20 Prozent auf 64,87 USD), Cognex (-6,12 Prozent auf 62,29 USD), Methode Electronics (-5,89 Prozent auf 14,21 USD) und Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.742.462 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,128 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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