NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Dienstagmittag nach

Index im Fokus

13.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im Minus.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,26 Prozent tiefer bei 27.174,36 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent leichter bei 27.138,73 Punkten, nach 27.245,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 27.277,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27.116,08 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.333,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 25.873,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.694,61 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,95 Prozent nach oben. Bei 27.722,75 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Americas Car-Mart (+ 7,22 Prozent auf 1,41 USD), Infosys (+ 6,37 Prozent auf 11,52 USD), Logitech (+ 3,95 Prozent auf 102,21 USD), Blackbaud (+ 3,59 Prozent auf 48,43 USD) und CRESUD (+ 2,77 Prozent auf 11,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil PDF Solutions (-8,47 Prozent auf 48,23 USD), Applied Materials (-7,81 Prozent auf 458,66 USD), FormFactor (-5,97 Prozent auf 122,50 USD), JetBlue Airways (-5,94 Prozent auf 3,41 USD) und Amtech Systems (-5,68 Prozent auf 15,10 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 7.162.865 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,942 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net