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NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Dienstagnachmittag nach

16.06.26 20:02 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Dienstagnachmittag nach | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im Minus.

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NASDAQ Composite Index
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Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,60 Prozent tiefer bei 26.523,49 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,127 Prozent leichter bei 26.649,97 Punkten, nach 26.683,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.788,62 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.471,91 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.225,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.374,18 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 19.701,21 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,15 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 18,50 Prozent auf 5,83 USD), FreightCar America (+ 11,51 Prozent auf 9,11 USD), Innodata (+ 11,45 Prozent auf 111,07 USD), Nissan Motor (+ 10,09 Prozent auf 2,40 USD) und 3D Systems (+ 5,79 Prozent auf 3,20 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-11,78 Prozent auf 97,70 USD), Lifetime Brands (-8,16 Prozent auf 8,44 USD), Veeco Instruments (-7,61 Prozent auf 76,72 USD), CIENA (-6,50 Prozent auf 433,30 USD) und Intel (-6,27 Prozent auf 119,84 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 14.841.786 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,286 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 383,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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