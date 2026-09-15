NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Dienstagnachmittag nach

Index im Fokus

15.09.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite notiert derzeit im Minus.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,77 Prozent tiefer bei 25.985,78 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,176 Prozent leichter bei 26.140,23 Punkten, nach 26.186,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.172,12 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.949,48 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26.729,16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.683,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 22.348,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11,84 Prozent nach oben. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Cirrus Logic (+ 6,67 Prozent auf 124,10 USD), QUALCOMM (+ 4,84 Prozent auf 188,87 USD), Harmonic (+ 4,09 Prozent auf 11,71 USD), CIENA (+ 4,07 Prozent auf 332,66 USD) und Patterson-UTI Energy (+ 3,74 Prozent auf 12,89 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Red Robin Gourmet Burgers (-9,41 Prozent auf 7,03 USD), Ionis Pharmaceuticals (-7,95 Prozent auf 47,35 USD), SMC (-7,16 Prozent auf 420,75 USD), Donegal Group B (-5,66 Prozent auf 23,99 USD) und EZCORP (-5,48 Prozent auf 30,53 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 9.792.525 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,563 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,05 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net