NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagmittag nach

Index im Blick

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell leichter.

Am Donnerstag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,27 Prozent schwächer bei 24.591,48 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,421 Prozent schwächer bei 24.553,75 Punkten, nach 24.657,57 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24.506,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 24.664,87 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,712 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 21.946,76 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 23.01.2026, den Stand von 23.501,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 16.708,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,84 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 24.664,87 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Computer Programs and Systems (+ 12,37 Prozent auf 25,71 USD), ON Semiconductor (+ 10,15 Prozent auf 98,02 USD), Microchip Technology (+ 9,48 Prozent auf 90,30 USD), LSI Industries (+ 9,22 Prozent auf 22,62 USD) und Comcast (+ 7,56 Prozent auf 31,59 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen AXT (-12,96 Prozent auf 75,67 USD), Nissan Motor (-9,82 Prozent auf 2,16 USD), Repligen (-9,64 Prozent auf 112,41 USD), Salesforce (-8,98 Prozent auf 172,75 USD) und Blackbaud (-8,87 Prozent auf 35,77 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 9.276.584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,36 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net