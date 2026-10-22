NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt am Donnerstagmittag nach

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

22.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativen Notierungen.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ um 2,05 Prozent auf 26.155,73 Punkte abwärts. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,48 Prozent schwächer bei 26.308,41 Punkten, nach 26.702,86 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 26.359,41 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.065,99 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,908 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27.244,28 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 25.690,90 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.740,40 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Pool (+ 9,30 Prozent auf 188,49 USD), Americas Car-Mart (+ 8,50 Prozent auf 0,72 USD), Intuit (+ 6,08 Prozent auf 356,00 USD), Resources Connection (+ 5,76 Prozent auf 2,57 USD) und Upbound Group (+ 5,50 Prozent auf 17,06 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil TTM Technologies (-27,28 Prozent auf 74,28 USD), Ultra Clean (-14,61 Prozent auf 44,59 USD), FormFactor (-13,73 Prozent auf 96,78 USD), Richardson Electronics (-11,11 Prozent auf 17,52 USD) und EZCORP (-10,84 Prozent auf 29,60 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die SpaceX-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.493.374 Aktien gehandelt. Mit 4,642 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,43 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net