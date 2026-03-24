NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite gibt letztendlich nach

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite gab heute nach.

Am Montag stand der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0,73 Prozent im Minus bei 20.794,64 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,706 Prozent stärker bei 21.096,24 Punkten in den Handel, nach 20.948,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21.139,72 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20.690,25 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.668,21 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.419,08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, den Stand von 17.322,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 10,51 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite steht derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 100,00 Prozent auf 2,00 USD), United Therapeutics (+ 12,53 Prozent auf 588,36 USD), Lifetime Brands (+ 7,91 Prozent auf 5,32 USD), Century Aluminum (+ 7,25 Prozent auf 53,25 USD) und Hooker Furniture (+ 6,37 Prozent auf 13,03 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Nexstar Media Group (-13,11 Prozent auf 185,18 USD), AXT (-13,03 Prozent auf 52,73 USD), Rambus (-11,14 Prozent auf 79,73 USD), Commercial Vehicle Group (-9,12 Prozent auf 3,19 USD) und CIENA (-9,12 Prozent auf 365,00 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 48.262.522 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,32 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net