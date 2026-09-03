NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Index im Fokus

04.09.26 22:33 Uhr

Der NASDAQ Composite gab letztendlich nach.

Der NASDAQ Composite gab im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,29 Prozent auf 26.506,99 Punkte nach. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 26.587,90 Punkte an der Kurstafel, nach 26.584,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.444,84 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.628,58 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,563 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.08.2026, stand der NASDAQ Composite bei 26.584,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.830,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 21.707,69 Punkte taxiert.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 14,08 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 9,68 Prozent auf 61,64 USD), TTM Technologies (+ 8,85 Prozent auf 125,60 USD), Ultra Clean (+ 8,77 Prozent auf 72,43 USD) und Americas Car-Mart (+ 8,60 Prozent auf 2,40 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil US Global Investors (-8,87 Prozent auf 2,98 USD), Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Synopsys (-5,40 Prozent auf 393,84 USD) und Netflix (-5,35 Prozent auf 78,25 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 33.481.196 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,651 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 18,58 Prozent.

Redaktion finanzen.net