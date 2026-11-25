Index-Performance im Fokus

Der NASDAQ Composite bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Am Mittwoch sinkt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,03 Prozent auf 23.490,06 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 3,31 Prozent schwächer bei 22.948,48 Punkten, nach 23.733,54 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 22.632,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23.575,40 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 3,21 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 25.955,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der NASDAQ Composite 26.151,30 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 25.11.2025, den Stand von 23.025,59 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 1,10 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 9,66 Prozent auf 0,36 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 6,08 Prozent auf 9,95 USD), Infosys (+ 5,28 Prozent auf 13,15 USD), Pegasystems (+ 5,18 Prozent auf 30,65 USD) und Agilysys (+ 5,16 Prozent auf 119,45 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Donegal Group B (-20,69 Prozent auf 28,14 USD), Central Garden Pet (-9,16 Prozent auf 37,47 USD), Lam Research (-7,00 Prozent auf 182,42 USD), Century Casinos (-6,98 Prozent auf 0,25 USD) und Volvo (B) (-6,80 Prozent auf 29,24 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 47.108.253 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,637 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Die Century Aluminum-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 22,90 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net