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NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

So bewegte sich der NASDAQ Composite am Mittwoch zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.87 USD 0.07 USD 8.25 %
Charts | News | Analysen
AXT Inc.
57.40 EUR 5.54 EUR 10.68 %
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F5 Networks Inc.
374.50 EUR -16.90 EUR -4.32 %
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Geron Corp.
1.02 EUR -0.04 EUR -3.33 %
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inTest Corp.
13.60 EUR 0.70 EUR 5.43 %
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Lam Research Corp.
228.75 EUR 13.80 EUR 6.42 %
Charts | News | Analysen
Landstar System Inc.
149.00 EUR -1.00 EUR -0.67 %
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Logitech S.A.
88.42 EUR -8.84 EUR -9.09 %
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NVIDIA Corp.
191.50 EUR -4.12 EUR -2.11 %
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Oracle Corp.
125.90 EUR 9.04 EUR 7.74 %
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
7.24 EUR 0.10 EUR 1.40 %
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SIGA Technologies Inc.
3.31 USD 0.11 USD 3.44 %
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Ultralife Batteries Inc.
13.90 EUR 8.50 EUR 157.41 %
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Werner Enterprises Inc.
26.20 EUR 1.20 EUR 4.80 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,549.85 USD 72.04 USD 0.27 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss ging es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,27 Prozent aufwärts auf 26.549,85 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,241 Prozent fester bei 26.541,61 Punkten, nach 26.477,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.414,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.587,34 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 2,01 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 26.820,38 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24.876,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.827,49 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14,26 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Ultralife Batteries (+ 145,44 Prozent auf 15,61 USD), Oracle (+ 10,73 Prozent auf 144,54 USD), AXT (+ 10,56 Prozent auf 64,38 USD), inTest (+ 10,12 Prozent auf 16,22 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 9,77 Prozent auf 8,99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil F5 Networks (-20,43 Prozent auf 365,53 USD), Landstar System (-17,76 Prozent auf 138,80 USD), Geron (-15,78 Prozent auf 0,97 USD), Logitech (-12,12 Prozent auf 98,27 USD) und Werner Enterprises (-7,66 Prozent auf 27,13 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 27.347.909 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,724 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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