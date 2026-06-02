NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite schwächelt nachmittags

Kursentwicklung

Der NASDAQ Composite verliert aktuell an Boden.

Um 20:00 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,78 Prozent auf 26.882,49 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,004 Prozent leichter bei 27.092,84 Punkten, nach 27.093,90 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 26.769,16 Punkte, das Tageshoch hingegen 27.130,88 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,260 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, wies der NASDAQ Composite 25.114,44 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.516,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 19.398,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 15,70 Prozent aufwärts. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Neurocrine Biosciences (+ 6,44 Prozent auf 164,81 USD), Methode Electronics (+ 5,60 Prozent auf 13,20 USD), Exelixis (+ 5,56 Prozent auf 51,24 USD), TTM Technologies (+ 4,52 Prozent auf 187,74 USD) und Commercial Vehicle Group (+ 4,51 Prozent auf 5,79 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Dorel Industries (-20,21 Prozent auf 0,90 USD), PetMed Express (-14,55 Prozent auf 1,82 USD), Donegal Group B (-12,72 Prozent auf 16,67 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-8,63 Prozent auf 4,29 USD) und American Superconductor (-7,95 Prozent auf 47,10 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18.059.836 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,673 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,89 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net