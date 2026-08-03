NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt am Dienstagnachmittag

Marktbericht

04.08.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite befindet sich derzeit im Aufwind.

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,58 Prozent auf 26.581,70 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,672 Prozent auf 26.088,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25.913,90 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26.627,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.088,04 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25.832,67 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 04.05.2026, bei 25.067,80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, stand der NASDAQ Composite bei 21.053,58 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 14,40 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 35,16 Prozent auf 3,83 USD), Zebra Technologies (+ 22,82 Prozent auf 358,18 USD), TTM Technologies (+ 12,09 Prozent auf 135,87 USD), Innodata (+ 12,03 Prozent auf 70,87 USD) und FormFactor (+ 11,55 Prozent auf 121,37 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind hingegen Commercial Vehicle Group (-9,80 Prozent auf 4,14 USD), Anika Therapeutics (-6,20 Prozent auf 19,45 USD), Donegal Group B (-5,80 Prozent auf 21,62 USD), AXT (-4,09 Prozent auf 65,86 USD) und Consumer Portfolio Services (-3,96 Prozent auf 9,22 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13.360.276 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,222 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net