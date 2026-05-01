NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

NASDAQ Composite-Entwicklung

Der NASDAQ Composite kam am Abend nicht vom Fleck.

Schlussendlich beendete der NASDAQ Composite den Montagshandel nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 25.067,80 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,009 Prozent auf 25.112,18 Punkte an der Kurstafel, nach 25.114,44 Punkten am Vortag.

Bei 24.913,12 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 25.210,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 21.879,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.02.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.904,58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 17.977,73 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,89 Prozent. Bei 25.223,12 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Sangamo Therapeutics (+ 31,56 Prozent auf 0,18 USD), AXT (+ 10,42 Prozent auf 106,00 USD), Nice Systems (+ 10,00 Prozent auf 124,19 USD), Nortech Systems (+ 9,48 Prozent auf 14,43 USD) und Nissan Motor (+ 6,48 Prozent auf 2,30 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Cogent Communications (-29,32 Prozent auf 16,37 USD), Lifetime Brands (-11,33 Prozent auf 5,95 USD), American Woodmark (-9,25 Prozent auf 40,24 USD), World Acceptance (-7,53 Prozent auf 140,57 USD) und Heartland Express (-7,20 Prozent auf 12,50 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 26.390.024 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,112 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,35 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net