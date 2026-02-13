DAX24.998 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6400 -0,2%Nas22.578 +0,1%Bitcoin56.953 -2,1%Euro1,1854 ±0,0%Öl67,32 -1,8%Gold4.878 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 NVIDIA 918422 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt im Plus -- Wall Street beendet Handel stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Microsoft, Danaher, Masimo, BHP, Ottobock, Warner Bros. im Fokus
Top News
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie zieht an: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
NASDAQ Composite-Performance

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

17.02.26 22:33 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne | finanzen.net

Beim NASDAQ Composite standen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
31,09 EUR 2,34 EUR 8,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ceva Inc.
18,80 EUR -0,30 EUR -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Franklin Electric Co. Inc.
90,00 EUR -0,50 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Geron Corp.
1,50 EUR 0,12 EUR 8,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Gladstone Commercial Corp.
9,84 EUR 0,09 EUR 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Harvard Bioscience Inc.
0,46 EUR -0,00 EUR -0,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nice Systems Ltd. (Spons. ADRS)
83,50 EUR -2,50 EUR -2,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
2,63 EUR 0,24 EUR 10,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
156,10 EUR 1,78 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Powell Industries Inc.
494,60 EUR 5,60 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
10,46 EUR -1,69 EUR -13,91%
Charts|News|Analysen
Strategy (ex MicroStrategy)
111,15 EUR -0,85 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Synaptics Inc.
75,52 EUR -0,70 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Taylor Devices Inc.
84,71 USD 6,36 USD 8,12%
Charts|News|Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.578,4 PKT 31,7 PKT 0,14%
Charts|News|Analysen

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 22.578,38 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,674 Prozent schwächer bei 22.394,76 Punkten, nach 22.546,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.256,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.690,83 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23.515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 22.708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 20.026,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,83 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 10,11 Prozent auf 2,94 USD), Geron (+ 9,09 Prozent auf 1,80 USD), Taylor Devices (+ 8,12 Prozent auf 84,71 USD), Harvard Bioscience (+ 7,56 Prozent auf 0,60 USD) und American Superconductor (+ 7,01 Prozent auf 36,66 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Franklin Electric (-14,65 Prozent auf 92,98 USD), Ceva (-9,79 Prozent auf 20,45 USD), Nice Systems (-7,96 Prozent auf 95,31 USD), Richardson Electronics (-7,90 Prozent auf 12,71 USD) und Synaptics (-5,96 Prozent auf 85,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.053.283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,750 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 10,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: American Superconductor und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf American Superconductor

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf American Superconductor

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
28.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
21.01.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
06.01.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen