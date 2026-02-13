NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Gewinne

NASDAQ Composite-Performance

Beim NASDAQ Composite standen die Signale am zweiten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Letztendlich beendete der NASDAQ Composite den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,14 Prozent) bei 22.578,38 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0,674 Prozent schwächer bei 22.394,76 Punkten, nach 22.546,67 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 22.256,76 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 22.690,83 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 23.515,39 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 22.708,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, bei 20.026,77 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 2,83 Prozent zu Buche. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 23.988,26 Punkten. Bei 22.256,76 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Nissan Motor (+ 10,11 Prozent auf 2,94 USD), Geron (+ 9,09 Prozent auf 1,80 USD), Taylor Devices (+ 8,12 Prozent auf 84,71 USD), Harvard Bioscience (+ 7,56 Prozent auf 0,60 USD) und American Superconductor (+ 7,01 Prozent auf 36,66 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Franklin Electric (-14,65 Prozent auf 92,98 USD), Ceva (-9,79 Prozent auf 20,45 USD), Nice Systems (-7,96 Prozent auf 95,31 USD), Richardson Electronics (-7,90 Prozent auf 12,71 USD) und Synaptics (-5,96 Prozent auf 85,40 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 40.053.283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,750 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,84 erwartet. Mit 10,28 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Gladstone Commercial-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net