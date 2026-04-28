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NASDAQ Composite-Performance im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge

28.04.26 22:32 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht zum Handelsende Abschläge | finanzen.net

Mit dem NASDAQ Composite ging es zum Handelsschluss abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alliance Resource Partners LP
26,47 USD 1,02 USD 4,01%
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Ceva Inc.
23,00 EUR -0,80 EUR -3,36%
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Comtech Telecommunications Corp.
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Consumer Portfolio Services Inc.
7,35 EUR 0,15 EUR 2,08%
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Microvision Inc.
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NVIDIA Corp.
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Omnicell Inc.
31,60 EUR -0,40 EUR -1,25%
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Paccar Inc.
102,26 EUR -6,26 EUR -5,77%
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Park-Ohio Holdings Corp.
29,52 USD 2,68 USD 9,99%
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Power Integrations Inc.
59,62 EUR -3,06 EUR -4,88%
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Rambus Inc.
94,00 EUR -31,60 EUR -25,16%
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SIGA Technologies Inc.
4,59 USD 0,03 USD 0,66%
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Strategy (ex MicroStrategy)
141,66 EUR -2,72 EUR -1,88%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.663,8 PKT -223,3 PKT -0,90%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ Composite fiel im NASDAQ-Handel schlussendlich um 0,90 Prozent auf 24.663,80 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,12 Prozent leichter bei 24.609,57 Punkten, nach 24.887,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 24.524,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24.724,70 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 20.948,36 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 28.01.2026, bei 23.857,45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 28.04.2025, den Stand von 17.366,13 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,15 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 24.899,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Omnicell (+ 20,94 Prozent auf 45,51 USD), Park-Ohio (+ 9,99 Prozent auf 29,52 USD), Microvision (+ 4,93 Prozent auf 0,65 USD), Consumer Portfolio Services (+ 4,07 Prozent auf 8,95 USD) und Alliance Resource Partners LP (+ 4,01 Prozent auf 26,47 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Rambus (-21,26 Prozent auf 111,27 USD), Ceva (-8,47 Prozent auf 24,84 USD), Comtech Telecommunications (-7,37 Prozent auf 3,52 USD), FormFactor (-6,77 Prozent auf 134,18 USD) und Power Integrations (-6,51 Prozent auf 66,02 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 42.772.941 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,327 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,16 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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