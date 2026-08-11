NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Index-Performance im Blick

12.08.26 17:59 Uhr

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent fester bei 26.551,78 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,889 Prozent auf 26.680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.445,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.688,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.531,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,482 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26.281,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.088,20 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 21.681,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astronics (+ 15,10 Prozent auf 86,22 USD), CIENA (+ 12,53 Prozent auf 436,10 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR), SpaceX (+ 6,98 Prozent auf 142,59 USD) und Veeco Instruments (+ 6,59 Prozent auf 53,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Eagle Outfitters (-5,47 Prozent auf 16,41 USD), TransAct Technologies (-5,02 Prozent auf 5,49 USD), Americas Car-Mart (-4,97 Prozent auf 3,06 USD), Pegasystems (-4,78 Prozent auf 31,49 USD) und 3D Systems (-4,72 Prozent auf 3,63 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 13.848.779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,564 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net