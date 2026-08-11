DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.616 +0,6%Bitcoin 55.008 -0,1%Euro 1,1525 -0,1%Öl 88,7 -0,2%Gold 4.410 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht Zuschläge

Am dritten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
3.28 EUR 0.12 EUR 3.86 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ADTRAN Holdings Inc
6.56 EUR -0.17 EUR -2.57 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
American Eagle Outfitters Inc.
13.98 EUR -1.02 EUR -6.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
3.10 USD -0.12 USD -3.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Astronics Corp.
73.00 EUR 6.50 EUR 9.77 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CIENA Corp.
384.80 EUR 53.60 EUR 16.18 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.95 EUR -0.05 EUR -0.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
88.54 EUR 4.31 EUR 5.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
193.90 EUR 5.04 EUR 2.67 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Pegasystems Inc.
27.62 EUR -0.55 EUR -1.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
2.84 USD -0.04 USD -1.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
129.00 EUR 14.14 EUR 12.31 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TransAct Technologies Inc.
5.17 USD -0.61 USD -10.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Veeco Instruments Inc.
46.06 EUR 2.80 EUR 6.47 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
World Acceptance Corp.
154.00 EUR -1.00 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,626.75 USD 181.30 USD 0.69 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,40 Prozent fester bei 26.551,78 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,889 Prozent auf 26.680,47 Punkte an der Kurstafel, nach 26.445,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.688,24 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.531,93 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,482 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26.281,61 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.088,20 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 12.08.2025, bei 21.681,90 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 14,27 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Astronics (+ 15,10 Prozent auf 86,22 USD), CIENA (+ 12,53 Prozent auf 436,10 USD), ADTRAN (+ 7,28 Prozent auf 7,18 EUR), SpaceX (+ 6,98 Prozent auf 142,59 USD) und Veeco Instruments (+ 6,59 Prozent auf 53,46 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen American Eagle Outfitters (-5,47 Prozent auf 16,41 USD), TransAct Technologies (-5,02 Prozent auf 5,49 USD), Americas Car-Mart (-4,97 Prozent auf 3,06 USD), Pegasystems (-4,78 Prozent auf 31,49 USD) und 3D Systems (-4,72 Prozent auf 3,63 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 13.848.779 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,564 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 20,83 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
06.08.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
06.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 SpaceX Buy UBS AG