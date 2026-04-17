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NASDAQ Composite-Performance im Blick

NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich leichter

20.04.26 20:02 Uhr
NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich leichter | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notiert am Montagnachmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
4,82 USD 0,95 USD 24,39%
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14,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Prosperity Bancshares Inc.
59,00 EUR 0,50 EUR 0,85%
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SIGA Technologies Inc.
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Strategy (ex MicroStrategy)
144,18 EUR 4,70 EUR 3,37%
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Veeco Instruments Inc.
38,92 EUR 2,54 EUR 6,98%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.382,6 PKT -85,9 PKT -0,35%
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,47 Prozent schwächer bei 24.354,56 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,208 Prozent tiefer bei 24.417,53 Punkten in den Montagshandel, nach 24.468,48 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.221,53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24.435,92 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 20.03.2026, bei 21.647,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.954,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 16.286,45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 4,82 Prozent zu. Bei 24.519,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 1-800-FLOWERSCOM (+ 25,16 Prozent auf 4,85 USD), BlackBerry (+ 11,01 Prozent auf 5,40 USD), Veeco Instruments (+ 7,49 Prozent auf 46,19 USD), FormFactor (+ 5,48 Prozent auf 144,73 USD) und ADTRAN (+ 5,44 Prozent auf 14,78 EUR). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-8,09 Prozent auf 75,88 USD), Intel (-4,64 Prozent auf 65,32 USD), Geron (-4,46 Prozent auf 1,61 USD), TransAct Technologies (-3,51 Prozent auf 3,30 USD) und Donegal Group B (-3,39 Prozent auf 18,26 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 13.967.762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,167 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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