NASDAQ Composite-Performance im Blick

Der NASDAQ Composite schnupperte am ersten Tag der Woche Höhenluft.

Schlussendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 6,51 Prozent auf 24.089,56 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 7,30 Prozent höher bei 24.269,75 Punkten in den Montagshandel, nach 22.617,73 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 23.794,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 24.353,65 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 25.955,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.180,45 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 22.273,08 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3,68 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit NVIDIA (+ 31,48 Prozent auf 165,05 USD), Century Casinos (+ 28,98 Prozent auf 0,26 USD), AXT (+ 24,37 Prozent auf 38,02 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,80 Prozent auf 1.333,88 USD) und TTM Technologies (+ 16,52 Prozent auf 68,57 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Monro Muffler Brake (-11,79 Prozent auf 8,38 USD), Dorel Industries (-5,09 Prozent auf 0,90 USD), Net 1 Ueps Technologies (-4,46 Prozent auf 3,00 USD), SIGA Technologies (-4,17 Prozent auf 2,30 USD) und Nissan Motor (-3,71 Prozent auf 1,69 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 191.441.158 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,524 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 0,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 25,00 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net