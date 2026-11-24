Index im Fokus

So bewegte sich der NASDAQ Composite zum Handelsschluss.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,48 Prozent leichter bei 23.733,54 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,43 Prozent auf 23.745,86 Punkte an der Kurstafel, nach 24.089,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 23.884,74 Punkte, das Tagestief hingegen 23.455,84 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.955,34 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, lag der NASDAQ Composite bei 25.980,19 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.872,01 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,14 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell SIGA Technologies (+ 13,91 Prozent auf 2,62 USD), Geron (+ 11,55 Prozent auf 1,01 USD), DENTSPLY SIRONA (+ 7,57 Prozent auf 9,38 USD), Roivant Sciences (+ 6,84 Prozent auf 42,34 USD) und PetMed Express (+ 6,36 Prozent auf 0,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Americas Car-Mart (-53,95 Prozent auf 0,33 USD), AXT (-16,94 Prozent auf 31,58 USD), TTM Technologies (-13,34 Prozent auf 59,42 USD), Ultra Clean (-12,37 Prozent auf 36,08 USD) und Methode Electronics (-12,31 Prozent auf 9,90 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 82.917.607 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,566 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Americas Car-Mart-Aktie weist mit 0,88 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 26,09 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion Finanzen.net