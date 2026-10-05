NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Handelsende mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Performance im Blick

05.10.26 22:32 Uhr

Am Montag wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Der NASDAQ Composite stieg im NASDAQ-Handel schlussendlich um 1,05 Prozent auf 27.477,31 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,129 Prozent fester bei 27.225,93 Punkten, nach 27.190,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 27.223,49 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.544,07 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, bei 26.506,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25.832,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 22.780,51 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 18,26 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.544,07 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell inTest (+ 22,96 Prozent auf 15,10 USD), SpaceX (+ 7,63 Prozent auf 171,09 USD), Neogen (+ 7,08 Prozent auf 13,01 USD), Grupo Financiero Galicia (+ 6,58 Prozent auf 38,25 USD) und Taylor Devices (+ 6,55 Prozent auf 58,57 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-6,35 Prozent auf 0,98 USD), TransAct Technologies (-5,82 Prozent auf 4,53 USD), 3D Systems (-5,82 Prozent auf 3,56 USD), Comtech Telecommunications (-5,30 Prozent auf 1,25 USD) und AmeriServ Financial (-4,84 Prozent auf 4,42 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 31.889.292 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 5,044 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ Composite weist die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,75 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net