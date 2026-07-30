NASDAQ Composite aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Freitagnachmittag

NASDAQ Composite im Blick

31.07.26 20:02 Uhr

Mit dem NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

Am Freitag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,74 Prozent auf 25.307,56 Punkte aufwärts. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,870 Prozent höher bei 25.340,71 Punkten in den Handel, nach 25.122,18 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.004,33 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25.457,46 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der NASDAQ Composite bereits um 0,283 Prozent zu. Der NASDAQ Composite lag am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, bei 26.213,72 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, den Stand von 24.892,31 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, bei 21.122,45 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit AXT (+ 31,47 Prozent auf 61,71 USD), Amazon (+ 15,13 Prozent auf 271,12 USD), DexCom (+ 11,97 Prozent auf 83,46 USD), Monolithic Power Systems (+ 8,65 Prozent auf 1.430,00 USD) und Amkor Technology (+ 6,28 Prozent auf 51,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Myriad Genetics (-45,62 Prozent auf 2,92 USD), Cerus (-27,68 Prozent auf 2,09 USD), Neurocrine Biosciences (-10,02 Prozent auf 166,92 USD), Apple (-9,65 Prozent auf 301,25 USD) und Monro Muffler Brake (-8,14 Prozent auf 12,35 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 19.488.340 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,312 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,46 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net