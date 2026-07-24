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Index-Bewegung

NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

NASDAQ Composite aktuell: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Superconductor Corp
28.12 EUR -0.87 EUR -3.00 %
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America's Car-Mart Inc.
3.04 USD -0.60 USD -16.48 %
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AXT Inc.
45.54 EUR 0.36 EUR 0.80 %
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Cirrus Logic Inc.
116.65 EUR -4.40 EUR -3.63 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.20 EUR 0.15 EUR 1.86 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
16.10 EUR -0.20 EUR -1.23 %
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Intel Corp.
81.78 EUR -5.50 EUR -6.30 %
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JetBlue Airways Corp.
4.46 EUR 0.10 EUR 2.32 %
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NVIDIA Corp.
180.42 EUR -2.70 EUR -1.47 %
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Power Integrations Inc.
61.50 EUR -1.06 EUR -1.69 %
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Richardson Electronics Ltd.
18.40 EUR 0.42 EUR 2.34 %
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Safety Insurance Group Inc.
88.50 EUR 26.50 EUR 42.74 %
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SIGA Technologies Inc.
3.11 USD -0.04 USD -1.27 %
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SS&C Technologies Holdings Inc
60.42 EUR 2.40 EUR 4.14 %
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World Acceptance Corp.
154.00 EUR -5.00 EUR -3.14 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24,975.82 USD -161.87 USD -0.64 %
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,11 Prozent tiefer bei 25.110,50 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,121 Prozent schwächer bei 25.107,38 Punkten in den Handel, nach 25.137,69 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.918,09 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 25.222,14 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 2,37 Prozent. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 25.476,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 24.836,60 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.07.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.057,96 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,07 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Safety Insurance Group (+ 41,32 Prozent auf 103,08 USD), SS&C Technologies (+ 9,87 Prozent auf 73,56 USD), World Acceptance (+ 9,17 Prozent auf 197,69 USD), JetBlue Airways (+ 6,91 Prozent auf 5,34 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,14 Prozent auf 19,70 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Richardson Electronics (-15,99 Prozent auf 18,33 USD), Americas Car-Mart (-11,81 Prozent auf 3,21 USD), Power Integrations (-7,27 Prozent auf 65,72 USD), AXT (-6,84 Prozent auf 49,31 USD) und American Superconductor (-6,39 Prozent auf 30,89 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22.068.766 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,508 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Titel

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG