NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Dienstagmittag steigen

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

21.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Dienstagmittag Kursgewinne.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,28 Prozent fester bei 25.835,49 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 1,04 Prozent auf 25.772,55 Punkte an der Kurstafel, nach 25.508,07 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 25.855,22 Punkte, das Tagestief hingegen 25.672,83 Zähler.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 26.517,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.04.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 24.259,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 20.974,17 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,19 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell AXT (+ 13,56 Prozent auf 55,45 USD), PDF Solutions (+ 8,59 Prozent auf 53,08 USD), Amtech Systems (+ 8,39 Prozent auf 17,69 USD), TTM Technologies (+ 8,26 Prozent auf 144,17 USD) und Methode Electronics (+ 8,20 Prozent auf 16,36 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Donegal Group B (-8,74 Prozent auf 20,35 USD), Repligen (-7,88 Prozent auf 134,02 USD), Nice Systems (-6,88 Prozent auf 94,37 USD), Americas Car-Mart (-6,52 Prozent auf 3,23 USD) und Omnicell (-4,62 Prozent auf 43,13 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 8.705.006 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,297 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net