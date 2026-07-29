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Kursentwicklung im Fokus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite schlussendlich steigen

Der NASDAQ Composite performte am Donnerstag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
92.50 EUR 1.00 EUR 1.09 %
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Anika Therapeutics Inc.
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12.15 EUR 2.39 EUR 24.49 %
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World Acceptance Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,803.03 USD 214.54 USD 0.81 %
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Letztendlich sprang der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,81 Prozent auf 26.803,03 Punkte an. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent stärker bei 26.631,34 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26.588,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.875,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26.612,85 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,459 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bei 25.873,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.402,34 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.713,14 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15,35 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Red Robin Gourmet Burgers (+ 21,32 Prozent auf 9,90 USD), Nissan Motor (+ 9,05 Prozent auf 2,06 USD), Harmonic (+ 9,00 Prozent auf 13,08 USD), Fiserv (+ 7,64 Prozent auf 55,50 USD) und Agilysys (+ 7,31 Prozent auf 115,20 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Nortech Systems (-15,45 Prozent auf 12,75 USD), Monolithic Power Systems (-4,38 Prozent auf 1.362,55 USD), Anika Therapeutics (-3,90 Prozent auf 21,17 USD), TransAct Technologies (-3,86 Prozent auf 5,11 USD) und Century Aluminum (-3,70 Prozent auf 46,39 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 30.321.414 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,570 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research