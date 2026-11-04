NASDAQ Composite-Handel aktuell: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Handelsende steigen

NASDAQ Composite aktuell

04.11.26 22:32 Uhr

Schlussendlich wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 1,44 Prozent höher bei 25.736,51 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,11 Prozent höher bei 25.652,78 Punkten, nach 25.372,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Mittwoch bei 26.048,83 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.602,14 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,533 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, mit 27.190,86 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 26.584,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 23.348,64 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 10,76 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Geron (+ 16,13 Prozent auf 1,08 USD), Cogent Communications (+ 14,89 Prozent auf 6,79 USD), JetBlue Airways (+ 11,95 Prozent auf 3,56 USD), Omnicell (+ 11,14 Prozent auf 39,41 USD) und Expedia (+ 10,54 Prozent auf 315,88 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Modine Manufacturing (-21,43 Prozent auf 98,56 USD), AAON (-15,68 Prozent auf 58,25 USD), Powell Industries (-12,39 Prozent auf 143,10 USD), FormFactor (-11,93 Prozent auf 85,24 USD) und DXP Enterprises (-11,76 Prozent auf 158,38 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 43.427.735 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,392 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,51 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net