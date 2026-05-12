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NASDAQ Composite-Performance

NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite

13.05.26 20:02 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: Gewinne im NASDAQ Composite | finanzen.net

Der NASDAQ Composite entwickelt sich am Mittwochnachmittag positiv.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Consumer Portfolio Services Inc.
8,25 EUR -0,15 EUR -1,79%
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Corcept Therapeutics Inc.
43,11 EUR -0,15 EUR -0,35%
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Donegal Group Inc. (B)
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Exponent Inc.
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8,12 USD -0,39 USD -4,58%
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Manhattan Associates Inc.
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Merit Medical Systems Inc.
51,50 EUR 1,00 EUR 1,98%
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Methode Electronics Inc.
8,05 EUR 0,00 EUR 0,00%
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Microvision Inc.
0,59 EUR -0,02 EUR -3,34%
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Myriad Genetics Inc.
3,42 EUR -0,19 EUR -5,26%
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Nissan Motor Co. Ltd.
2,03 EUR 0,17 EUR 9,04%
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NVIDIA Corp.
193,30 EUR 4,96 EUR 2,63%
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ON Semiconductor Corp.
97,17 EUR 7,53 EUR 8,40%
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SIGA Technologies Inc.
4,35 USD -0,11 USD -2,36%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.467,2 PKT 379,0 PKT 1,45%
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Am Mittwoch bewegt sich der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 1,12 Prozent höher bei 26.379,57 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,228 Prozent auf 26.147,65 Punkte an der Kurstafel, nach 26.088,20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.423,21 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25.990,16 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 0,933 Prozent. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Monat, am 13.04.2026, bei 23.183,74 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.02.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 19.010,08 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 26.423,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 51,07 Prozent auf 14,14 USD), Microvision (+ 11,42 Prozent auf 0,78 USD), ON Semiconductor (+ 10,76 Prozent auf 115,32 USD), Corcept Therapeutics (+ 10,30 Prozent auf 56,43 USD) und Nissan Motor (+ 10,23 Prozent auf 2,37 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-7,88 Prozent auf 17,66 USD), Myriad Genetics (-7,49 Prozent auf 3,77 USD), Manhattan Associates (-7,20 Prozent auf 125,13 USD), Exponent (-7,17 Prozent auf 53,09 USD) und Geospace Technologies (-6,46 Prozent auf 7,96 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 18.076.558 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4,550 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,48 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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