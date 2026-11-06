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NASDAQ Composite-Kursverlauf

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Freitagmittag im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Freitagmittag im Plus

NASDAQ Composite-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.55 USD 0.03 USD 1.97 %
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Anika Therapeutics Inc.
16.30 EUR -1.70 EUR -9.44 %
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Apple Inc.
308.30 EUR -0.10 EUR -0.03 %
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Century Aluminum Co.
29.77 EUR 2.91 EUR 10.83 %
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Cogent Communications Holdings Inc
3.98 EUR 0.61 EUR 18.05 %
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Donegal Group Inc. (B)
23.25 USD -2.39 USD -9.32 %
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FormFactor Inc.
64.00 EUR -9.94 EUR -13.44 %
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Lam Research Corp.
183.70 EUR 14.60 EUR 8.63 %
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Lancaster Colony Corp.
94.00 EUR -7.00 EUR -6.93 %
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Microchip Technology Inc.
51.13 EUR -9.20 EUR -15.25 %
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NVIDIA Corp.
168.60 EUR 6.60 EUR 4.07 %
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ScanSource Inc.
40.40 EUR -9.20 EUR -18.55 %
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SIGA Technologies Inc.
3.02 USD 0.05 USD 1.68 %
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Ultra Clean Holdings Inc.
35.30 EUR -1.33 EUR -3.63 %
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Veeco Instruments Inc.
32.85 EUR 2.82 EUR 9.39 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24,689.46 USD 374.46 USD 1.54 %
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Um 17:56 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,72 Prozent nach oben auf 24.733,79 Punkte. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 24.602,48 Punkte an der Kurstafel, nach 24.315,00 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ Composite betrug 24.825,55 Punkte, das Tagestief hingegen 24.561,11 Zähler.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,38 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 27.599,89 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.348,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 23.053,99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6,45 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell FormFactor (+ 11,43 Prozent auf 79,96 USD), Veeco Instruments (+ 10,59 Prozent auf 36,77 USD), Lam Research (+ 9,80 Prozent auf 203,35 USD), Century Aluminum (+ 9,05 Prozent auf 32,79 USD) und Ultra Clean (+ 8,55 Prozent auf 40,38 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Anika Therapeutics (-19,09 Prozent auf 15,64 USD), Cogent Communications (-15,14 Prozent auf 3,98 USD), Microchip Technology (-12,38 Prozent auf 56,82 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und ScanSource (-8,34 Prozent auf 41,31 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.466.392 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,20 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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