NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite am Montagmittag mit Abgaben

Index im Fokus

12.10.26 18:00 Uhr

Aktuell agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Um 17:58 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,20 Prozent tiefer bei 27.312,59 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,050 Prozent auf 27.352,51 Punkte an der Kurstafel, nach 27.366,17 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tagestief bei 27.240,47 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.376,66 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.333,04 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 26.281,61 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.204,43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 17,55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Comtech Telecommunications (+ 6,78 Prozent auf 1,26 USD), Manhattan Associates (+ 6,16 Prozent auf 217,51 USD), eBay (+ 5,37 Prozent auf 118,21 USD), Bassett Furniture Industries (+ 4,30 Prozent auf 21,85 USD) und EZCORP (+ 4,16 Prozent auf 33,29 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen TTM Technologies (-10,47 Prozent auf 108,34 USD), CIENA (-8,89 Prozent auf 409,79 USD), Americas Car-Mart (-6,67 Prozent auf 1,26 USD), Donegal Group B (-6,56 Prozent auf 17,10 USD) und AXT (-6,53 Prozent auf 63,99 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 8.392.884 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,931 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,29 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net