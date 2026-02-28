DAX24.638 -2,6%Est505.987 -2,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 +7,1%Nas22.749 +0,4%Bitcoin59.395 +6,3%Euro1,1691 -0,7%Öl78,17 +7,8%Gold5.330 +1,0%
Top News
AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600 AIXTRON-Aktie in Kürze im Stoxx Europe 600
Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel Ölaktien deutlich höher: JPMorgan rät zu Positionen wie Eni und TotalEnergies mit hohem Hebel
NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus

02.03.26 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus

Der NASDAQ Composite verzeichnete am ersten Tag der Woche Kursanstiege.

Im NASDAQ Composite ging es im NASDAQ-Handel um Uh zum Handelsschluss rzeit um 0,36 Prozent aufwärts auf 22.748,86 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 22.322,12 Zählern und damit 1,53 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (22.668,21 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 22.802,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 22.306,08 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23.592,11 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 02.12.2025, lag der NASDAQ Composite bei 23.413,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 18.847,28 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,09 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.256,76 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Compugen (+ 24,31 Prozent auf 2,25 USD), AXT (+ 22,22 Prozent auf 46,32 USD), Cogent Communications (+ 18,28 Prozent auf 22,19 USD), inTest (+ 10,40 Prozent auf 12,31 USD) und Geospace Technologies (+ 10,25 Prozent auf 10,11 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen American Eagle Outfitters (-8,42 Prozent auf 22,50 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-8,35 Prozent auf 4,61 USD), Integra LifeSciences (-8,35 Prozent auf 10,43 USD), Geron (-7,74 Prozent auf 1,55 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (-7,13 Prozent auf 22,81 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 55.636.451 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,678 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die Gladstone Commercial-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,61 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

