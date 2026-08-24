NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite bewegt sich mittags im Plus
Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.
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Um 17:56 Uhr tendiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,55 Prozent fester bei 26.123,30 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,649 Prozent auf 26.148,71 Punkte an der Kurstafel, nach 25.980,19 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26.034,35 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.225,83 Punkten lag.
NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 24.975,82 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 26.343,97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.449,29 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Methode Electronics (+ 15,32 Prozent auf 16,18 USD), TransAct Technologies (+ 9,87 Prozent auf 5,23 USD), Compugen (+ 7,72 Prozent auf 2,79 USD), Americas Car-Mart (+ 5,41 Prozent auf 2,34 USD) und AXT (+ 5,38 Prozent auf 68,92 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Deckers Outdoor (-3,75 Prozent auf 88,63 USD), Donegal Group B (-3,21 Prozent auf 22,95 USD), Lifetime Brands (-2,95 Prozent auf 9,20 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-2,76 Prozent auf 9,85 USD) und Erie Indemnity (-2,63 Prozent auf 261,57 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9.921.814 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,459 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Was die Dividendenrendite angeht, ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,41 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
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