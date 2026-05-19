NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite-Börsianer greifen mittags zu

NASDAQ Composite-Performance im Fokus

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 1,37 Prozent fester bei 26.225,21 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,467 Prozent auf 25.991,51 Punkte an der Kurstafel, nach 25.870,71 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25.928,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 26.267,78 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ Composite bereits um 0,245 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 20.04.2026, den Stand von 24.404,39 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.886,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19.142,71 Punkte auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 12,87 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 26.707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 20,78 Prozent auf 4,65 USD), Roivant Sciences (+ 14,21 Prozent auf 32,22 USD), Richardson Electronics (+ 11,18 Prozent auf 17,00 USD), Ballard Power (+ 9,93 Prozent auf 4,60 USD) und FormFactor (+ 7,99 Prozent auf 126,56 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-4,70 Prozent auf 18,25 USD), AXT (-4,32 Prozent auf 108,00 USD), SMC (-3,79 Prozent auf 402,06 USD), Intuit (-3,44 Prozent auf 385,95 USD) und Nortech Systems (-3,14 Prozent auf 11,71 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 17.532.992 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 13,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net