NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

NASDAQ Composite-Marktbericht

28.09.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ Composite am Montagmittag.

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,89 Prozent auf 26.827,92 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent tiefer bei 26.935,76 Punkten in den Handel, nach 27.068,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.976,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.709,69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26.402,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25.297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.484,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,46 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifecore Biomedical (+ 56,43 Prozent auf 6,57 USD), American Eagle Outfitters (+ 3,02 Prozent auf 17,08 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,87 Prozent auf 4,30 USD), BlackBerry (+ 2,86 Prozent auf 8,45 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 2,70 Prozent auf 45,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Modine Manufacturing (-11,65 Prozent auf 175,00 USD), Donegal Group B (-8,35 Prozent auf 16,68 USD), AXT (-8,21 Prozent auf 72,46 USD), TTM Technologies (-7,11 Prozent auf 119,99 USD) und Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.116.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net