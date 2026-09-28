DAX 25.374 -0,1%ESt50 6.301 -0,0%MSCI World 4.958 +0,6%Top 10 Crypto 11,35 +1,0%Nas 26.883 -0,7%Bitcoin 73.768 -0,6%Euro 1,1370 -0,1%Öl 105,2 +0,8%Gold 4.138 -3,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ Composite-Marktbericht

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite fällt mittags zurück

Das macht der NASDAQ Composite am Montagmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
American Eagle Outfitters Inc.
15.32 EUR 0.96 EUR 6.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
AXT Inc.
63.50 EUR -2.02 EUR -3.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
BlackBerry Ltd
7.62 EUR 0.52 EUR 7.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.30 EUR 0.05 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
16.10 USD -2.10 USD -11.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ionis Pharmaceuticals Inc
38.36 EUR 0.10 EUR 0.26 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lifecore Biomedical
3.60 EUR -0.10 EUR -2.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Modine Manufacturing Co.
157.20 EUR -15.45 EUR -8.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Net 1 Ueps Technologies Inc.
3.60 EUR 0.02 EUR 0.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nissan Motor Co. Ltd.
1.68 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
202.15 EUR 5.53 EUR 2.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richardson Electronics Ltd.
15.06 EUR -0.12 EUR -0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.46 USD 0.00 USD 0.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TTM Technologies Inc.
109.80 EUR -4.35 EUR -3.81 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,890.47 USD -178.25 USD -0.66 %
News | Analysen

Am Montag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ Verluste in Höhe von 0,89 Prozent auf 26.827,92 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,491 Prozent tiefer bei 26.935,76 Punkten in den Handel, nach 27.068,72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.976,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.709,69 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 28.08.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26.402,42 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bei 25.297,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22.484,07 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 15,46 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.288,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifecore Biomedical (+ 56,43 Prozent auf 6,57 USD), American Eagle Outfitters (+ 3,02 Prozent auf 17,08 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 2,87 Prozent auf 4,30 USD), BlackBerry (+ 2,86 Prozent auf 8,45 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 2,70 Prozent auf 45,70 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Modine Manufacturing (-11,65 Prozent auf 175,00 USD), Donegal Group B (-8,35 Prozent auf 16,68 USD), AXT (-8,21 Prozent auf 72,46 USD), TTM Technologies (-7,11 Prozent auf 119,99 USD) und Nissan Motor (-6,72 Prozent auf 1,86 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 14.116.778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,766 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 17,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.