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NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert am Mittag

01.05.26 17:58 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite klettert am Mittag | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in New York heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amgen Inc.
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IMAX Corp.
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JetBlue Airways Corp.
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LKQ Corp.
26,94 EUR 0,52 EUR 1,97%
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57,00 EUR 1,00 EUR 1,79%
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NVIDIA Corp.
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SIGA Technologies Inc.
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Strategy (ex MicroStrategy)
141,68 EUR 6,22 EUR 4,59%
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Universal Display Corp.
76,18 EUR -1,68 EUR -2,16%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.128,5 PKT 236,1 PKT 0,95%
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Um 17:55 Uhr springt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,16 Prozent auf 25.181,54 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent höher bei 24.977,79 Punkten, nach 24.892,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.967,09 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.223,12 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 21.840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23.461,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 17.710,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,37 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 25.223,12 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Cerus (+ 26,35 Prozent auf 2,57 USD), AXT (+ 18,77 Prozent auf 94,09 USD), Anika Therapeutics (+ 18,31 Prozent auf 14,73 USD), Universal Display (+ 9,53 Prozent auf 95,39 USD) und JetBlue Airways (+ 9,24 Prozent auf 5,09 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Donegal Group B (-13,40 Prozent auf 16,67 USD), IMAX (-7,18 Prozent auf 35,29 USD), Merit Medical Systems (-6,17 Prozent auf 63,97 USD), LKQ (-6,05 Prozent auf 29,67 USD) und Amgen (-5,64 Prozent auf 326,71 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15.857.441 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,332 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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