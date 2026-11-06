NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite legt zum Start des Freitagshandels zu

Marktbericht

06.11.26 16:00 Uhr

Der NASDAQ Composite bleibt auch am Morgen auf Erholungskurs.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 15:57 Uhr via NASDAQ 1,75 Prozent stärker bei 24.741,15 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,18 Prozent stärker bei 24.602,48 Punkten in den Freitagshandel, nach 24.315,00 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 24.825,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.561,11 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 3,36 Prozent abwärts. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 27.599,89 Punkten. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bei 26.348,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 23.053,99 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6,48 Prozent aufwärts. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lam Research (+ 11,09 Prozent auf 205,73 USD), FormFactor (+ 10,24 Prozent auf 79,11 USD), DXP Enterprises (+ 9,42 Prozent auf 145,39 USD), CIENA (+ 8,95 Prozent auf 251,46 USD) und Ultra Clean (+ 8,49 Prozent auf 40,36 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen Anika Therapeutics (-14,05 Prozent auf 16,62 USD), DENTSPLY SIRONA (-13,78 Prozent auf 8,70 USD), inTest (-10,70 Prozent auf 12,19 USD), Donegal Group B (-9,32 Prozent auf 23,25 USD) und Innodata (-7,53 Prozent auf 35,71 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8.350.910 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,544 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Mit 20,20 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion Finanzen.net