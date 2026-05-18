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NASDAQ Composite im Blick

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich in Rot

18.05.26 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite letztendlich in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ Composite verlor am Montagabend an Boden.

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NASDAQ Composite Index
26.090,7 PKT -134,4 PKT -0,51%
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Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,51 Prozent schwächer bei 26.090,73 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,245 Prozent auf 26.289,49 Punkte an der Kurstafel, nach 26.225,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 26.310,84 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.867,30 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 24.468,48 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 22.753,63 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.211,10 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,29 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 26.707,14 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Lifetime Brands (+ 7,37 Prozent auf 7,87 USD), Geospace Technologies (+ 7,31 Prozent auf 8,07 USD), Exponent (+ 6,62 Prozent auf 57,35 USD), DexCom (+ 5,61 Prozent auf 65,09 USD) und TransAct Technologies (+ 5,31 Prozent auf 3,77 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-14,46 Prozent auf 105,88 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-9,82 Prozent auf 629,68 USD), Ultra Clean (-9,65 Prozent auf 77,65 USD), American Superconductor (-8,92 Prozent auf 50,15 USD) und Modine Manufacturing (-8,90 Prozent auf 247,13 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 36.011.991 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,705 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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