Kursentwicklung im Fokus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags in der Gewinnzone

11.03.26 18:00 Uhr
Der NASDAQ Composite kommt derzeit nicht vom Fleck.

Um 17:57 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,05 Prozent auf 22.709,04 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,327 Prozent auf 22.771,27 Punkte an der Kurstafel, nach 22.697,10 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 22.877,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 22.624,59 Punkten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 2,37 Prozent. Vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 23.066,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23.593,86 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.03.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 17.436,10 Punkte taxiert.

Der Index sank seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,27 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.061,97 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Commercial Vehicle Group (+ 37,04 Prozent auf 2,22 USD), Oracle (+ 9,71 Prozent auf 163,90 USD), Ballard Power (+ 9,39 Prozent auf 2,16 USD), Ultralife Batteries (+ 5,93 Prozent auf 6,07 USD) und AXT (+ 4,38 Prozent auf 46,24 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Nissan Motor (-14,08 Prozent auf 2,15 USD), TransAct Technologies (-9,69 Prozent auf 3,17 USD), Donegal Group B (-6,45 Prozent auf 14,95 USD), SIGA Technologies (-5,66 Prozent auf 5,33 USD) und Nortech Systems (-5,50 Prozent auf 9,10 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.558.835 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,865 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1,90 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

