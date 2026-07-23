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Kursentwicklung im Fokus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mittags mit Kursplus

NASDAQ Composite-Handel am Freitag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3.30 USD -0.34 USD -9.34 %
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AXT Inc.
45.54 EUR 0.36 EUR 0.80 %
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Cirrus Logic Inc.
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Consumer Portfolio Services Inc.
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
16.10 EUR -0.20 EUR -1.23 %
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Intel Corp.
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JetBlue Airways Corp.
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NVIDIA Corp.
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Power Integrations Inc.
61.50 EUR -1.06 EUR -1.69 %
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Richardson Electronics Ltd.
18.40 EUR 0.42 EUR 2.34 %
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Safety Insurance Group Inc.
88.50 EUR 26.50 EUR 42.74 %
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SIGA Technologies Inc.
3.12 USD -0.04 USD -1.11 %
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SS&C Technologies Holdings Inc
60.42 EUR 2.40 EUR 4.14 %
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World Acceptance Corp.
154.00 EUR -5.00 EUR -3.14 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,113.97 USD -23.72 USD -0.09 %
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Am Freitag steht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,14 Prozent im Plus bei 25.171,75 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,121 Prozent auf 25.107,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25.137,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.187,21 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.918,09 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 2,13 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25.476,64 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 24.04.2026, mit 24.836,60 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 24.07.2025, einen Stand von 21.057,96 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Safety Insurance Group (+ 41,34 Prozent auf 103,09 USD), World Acceptance (+ 15,42 Prozent auf 209,01 USD), SS&C Technologies (+ 10,93 Prozent auf 74,27 USD), JetBlue Airways (+ 7,41 Prozent auf 5,36 USD) und Integra LifeSciences (+ 5,77 Prozent auf 19,63 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Richardson Electronics (-13,66 Prozent auf 18,84 USD), Americas Car-Mart (-9,07 Prozent auf 3,31 USD), Power Integrations (-6,65 Prozent auf 66,16 USD), AXT (-6,39 Prozent auf 49,55 USD) und Ballard Power (-5,54 Prozent auf 2,82 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.871.883 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG