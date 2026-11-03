NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite nachmittags mit Kursplus

NASDAQ Composite-Kursverlauf

03.11.26 20:02 Uhr

Das macht der NASDAQ Composite heute.

Um 20:00 Uhr geht es im NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 1,07 Prozent aufwärts auf 25.433,92 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,327 Prozent stärker bei 25.246,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25.164,36 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25.246,63 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.474,46 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der NASDAQ Composite 27.190,86 Punkte auf. Der NASDAQ Composite lag noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, bei 25.913,90 Punkten. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 23.834,72 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,46 Prozent zu. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Americas Car-Mart (+ 23,96 Prozent auf 1,13 USD), Commercial Vehicle Group (+ 20,50 Prozent auf 3,82 USD), Neurocrine Biosciences (+ 15,56) Prozent auf 167,96 USD), Fiserv (+ 13,66 Prozent auf 59,03 USD) und Lattice Semiconductor (+ 12,28 Prozent auf 107,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen ADTRAN (-18,38 Prozent auf 4,75 EUR), Donegal Group B (-8,70 Prozent auf 20,88 USD), Zebra Technologies (-7,20 Prozent auf 335,14 USD), HealthStream (-5,78 Prozent auf 32,58 USD) und Nice Systems (-4,77 Prozent auf 107,03 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 12.899.047 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,491 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,14 erwartet. SIGA Technologies-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 20,34 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net