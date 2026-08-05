NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus

NASDAQ Composite-Performance im Blick

14.08.26 17:59 Uhr

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Freitag tendiert der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,44 Prozent schwächer bei 26.685,85 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,180 Prozent auf 26.851,15 Punkte an der Kurstafel, nach 26.803,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26.862,17 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26.661,95 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,020 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26.107,01 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 14.05.2026, bei 26.635,22 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 21.710,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 14,85 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite beträgt derzeit 27.190,21 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Geospace Technologies (+ 6,91 Prozent auf 5,50 USD), Harmonic (+ 6,35 Prozent auf 13,91 USD), Ceva (+ 5,14 Prozent auf 31,93 USD), Cogent Communications (+ 4,15 Prozent auf 10,78 USD) und Cognex (+ 3,73 Prozent auf 63,89 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Donegal Group B (-10,45 Prozent auf 21,93 USD), PetMed Express (-8,37 Prozent auf 1,86 USD), Ultra Clean (-7,43 Prozent auf 86,01 USD), Applied Materials (-5,84 Prozent auf 503,31 USD) und Geron (-4,23 Prozent auf 1,47 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 9.497.969 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,698 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie hat mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 20,83 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net