NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Index im Fokus

20.07.26 20:02 Uhr

Derzeit wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Montag steigt der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,50 Prozent auf 25.647,43 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent stärker bei 25.720,87 Punkten, nach 25.520,24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.580,36 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.815,60 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 26.517,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24.404,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 20.895,66 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Cogent Communications (+ 11,49 Prozent auf 12,23 USD), AXT (+ 6,74 Prozent auf 48,95 USD), Donegal Group B (+ 5,24 Prozent auf 23,31 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,78 Prozent auf 99,38 USD) und NETGEAR (+ 4,10 Prozent auf 23,35 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen AAON (-7,61 Prozent auf 102,94 USD), AmeriServ Financial (-4,87 Prozent auf 3,71 USD), Americas Car-Mart (-4,77 Prozent auf 3,59 USD), Resources Connection (-4,63 Prozent auf 4,43 USD) und Myriad Genetics (-4,29 Prozent auf 5,92 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9.685.536 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,290 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 17,44 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net