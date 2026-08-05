NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich schwächer

Kursverlauf

14.08.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite bewegte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,28 Prozent tiefer bei 26.729,16 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,180 Prozent fester bei 26.851,15 Punkten, nach 26.803,03 Punkten am Vortag.

Bei 26.661,95 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26.862,17 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 0,183 Prozent zu. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.107,01 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.635,22 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 21.710,67 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 15,04 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Elron Electronic Industries (+ 25,00 Prozent auf 1,25 USD), Ceva (+ 9,58 Prozent auf 33,28 USD), Cogent Communications (+ 9,28 Prozent auf 11,31 USD), Geospace Technologies (+ 8,95 Prozent auf 5,60 USD) und Cognex (+ 6,56 Prozent auf 65,63 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen PetMed Express (-10,10 Prozent auf 1,83 USD), Ultra Clean (-8,59 Prozent auf 84,93 USD), Applied Materials (-5,12 Prozent auf 507,18 USD), Nortech Systems (-5,02 Prozent auf 12,11 USD) und OraSure Technologies (-4,48 Prozent auf 3,84 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21.380.442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 20,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net