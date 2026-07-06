DAX 25.465 -1,4%ESt50 6.320 -1,2%MSCI World 4.865 +0,5%Top 10 Crypto 8,41 +0,1%Nas 25.819 -1,2%Bitcoin 55.744 -0,4%Euro 1,1416 -0,3%Öl 75,9 +5,4%Gold 4.107 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

So performte der NASDAQ Composite am Dienstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3.21 USD 0.24 USD 8.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Commercial Vehicle Group Inc.
3.96 EUR 0.18 EUR 4.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
8.05 EUR -0.35 EUR -4.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FormFactor Inc.
91.84 EUR -11.16 EUR -10.83 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Gilead Sciences Inc.
117.50 EUR 4.68 EUR 4.15 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
95.90 EUR -12.02 EUR -11.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Methanex Corp.
37.92 EUR -2.12 EUR -5.29 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Microvision Inc.
0.31 EUR -0.01 EUR -3.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
171.74 EUR 0.78 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Patterson-UTI Energy Inc.
7.18 EUR -0.10 EUR -1.32 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PDF Solutions Inc.
44.20 EUR -7.30 EUR -14.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
3.67 USD -0.08 USD -2.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SMC Corp.
392.60 EUR -12.20 EUR -3.01 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Ultra Clean Holdings Inc.
84.62 EUR -11.14 EUR -11.63 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
25,818.69 USD -302.47 USD -1.16 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,16 Prozent leichter bei 25.818,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,616 Prozent auf 25.960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26.121,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.010,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.684,15 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.709,43 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 22.017,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,12 Prozent zu Buche. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 8,08 Prozent auf 3,21 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,89 Prozent auf 9,15 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,32 Prozent auf 4,88 USD), Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD) und Methanex (+ 4,86 Prozent auf 45,95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ultra Clean (-13,98 Prozent auf 90,78 USD), FormFactor (-10,63 Prozent auf 106,05 USD), SMC (-10,06 Prozent auf 430,00 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD) und PDF Solutions (-9,02 Prozent auf 51,63 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.243.752 Aktien gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets