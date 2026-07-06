NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite sackt zum Handelsende ab

NASDAQ Composite aktuell

22:32

So performte der NASDAQ Composite am Dienstag zum Handelsschluss.

Zum Handelsschluss tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,16 Prozent leichter bei 25.818,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,616 Prozent auf 25.960,13 Punkte an der Kurstafel, nach 26.121,16 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 26.010,02 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25.684,15 Punkten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.709,43 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.04.2026, den Wert von 22.017,85 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.07.2025, lag der NASDAQ Composite bei 20.412,52 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 11,12 Prozent zu Buche. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Americas Car-Mart (+ 8,08 Prozent auf 3,21 USD), Patterson-UTI Energy (+ 6,89 Prozent auf 9,15 USD), Commercial Vehicle Group (+ 6,32 Prozent auf 4,88 USD), Gilead Sciences (+ 5,21 Prozent auf 136,36 USD) und Methanex (+ 4,86 Prozent auf 45,95 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Ultra Clean (-13,98 Prozent auf 90,78 USD), FormFactor (-10,63 Prozent auf 106,05 USD), SMC (-10,06 Prozent auf 430,00 USD), Intel (-9,66 Prozent auf 110,39 USD) und PDF Solutions (-9,02 Prozent auf 51,63 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 32.243.752 Aktien gehandelt. Mit 4,125 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net