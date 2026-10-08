NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite schwächer

NASDAQ Composite im Blick

08.10.26 20:02 Uhr

Anleger in New York treten am Donnerstagnachmittag den Rückzug an.

Am Donnerstag geht es im NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ um 1,45 Prozent auf 27.138,48 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 27.416,03 Zählern und damit 0,445 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27.538,69 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 27.491,89 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 27.066,76 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 0,321 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.421,41 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 08.07.2026, den Wert von 25.870,65 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 23.043,38 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 16,80 Prozent zu. Bei 27.722,75 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Expedia (+ 4,57 Prozent auf 270,69 USD), Take Two (+ 3,80 Prozent auf 211,77 USD), Erie Indemnity (+ 3,75 Prozent auf 225,94 USD), IMAX (+ 3,69 Prozent auf 53,35 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,13 Prozent auf 1,16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Resources Connection (-20,32 Prozent auf 2,98 USD), AngioDynamics (-18,46 Prozent auf 11,57 USD), Elron Electronic Industries (-15,24 Prozent auf 0,89 USD), Century Casinos (-13,41 Prozent auf 0,86 USD) und AXT (-9,94 Prozent auf 71,86 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 11.987.121 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf

Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net