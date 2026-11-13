NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht Abschläge

NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagnachmittag mit negativen Notierungen.

Um 20:00 Uhr gibt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,97 Prozent auf 25.120,02 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,165 Prozent fester bei 25.408,00 Punkten in den Handel, nach 25.366,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 24.872,41 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.423,09 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Gewinn von 1,38 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27.204,38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 26.803,03 Punkte. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22.870,36 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,11 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 20.690,25 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Modine Manufacturing (+ 31,25 Prozent auf 139,26 USD), CRESUD (+ 10,61 Prozent auf 9,90 USD), TransAct Technologies (+ 6,15 Prozent auf 5,18 USD), USANA Health Sciences (+ 4,71 Prozent auf 13,33 USD) und Ionis Pharmaceuticals (+ 4,03 Prozent auf 28,41 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Dorel Industries (-13,42 Prozent auf 0,86 USD), Century Casinos (-12,25 Prozent auf 0,52 USD), PDF Solutions (-7,75 Prozent auf 37,49 USD), FreightCar America (-7,71 Prozent auf 4,91 USD) und Richardson Electronics (-7,19 Prozent auf 18,32 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 55.856.623 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,672 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 20,76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net