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NASDAQ Composite-Performance im Blick

NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

15.05.26 22:32 Uhr
NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge | finanzen.net

Der NASDAQ Composite gab sich am Freitag schwächer.

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SMC Corp.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.225,1 PKT -410,1 PKT -1,54%
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Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,54 Prozent schwächer bei 26.225,14 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 1,30 Prozent auf 26.288,92 Punkte an der Kurstafel, nach 26.635,22 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.460,76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.097,54 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0,342 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 24.016,02 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 22.546,67 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 19.112,32 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,87 Prozent zu Buche. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.707,14 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Ballard Power (+ 7,75 Prozent auf 4,45 USD), AXT (+ 7,65 Prozent auf 123,78 USD), Innodata (+ 6,60 Prozent auf 96,10 USD), DexCom (+ 6,59 Prozent auf 61,63 USD) und Landstar System (+ 4,82 Prozent auf 176,04 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind hingegen SMC (-16,77 Prozent auf 417,37 USD), Compugen (-9,24 Prozent auf 2,75 USD), Americas Car-Mart (-8,46 Prozent auf 11,04 USD), 3D Systems (-7,93 Prozent auf 3,02 USD) und Geron (-7,86 Prozent auf 1,29 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 52.973.287 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,717 Bio. Euro die dominierende Aktie im NASDAQ Composite.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,08 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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