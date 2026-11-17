NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagnachmittag leichter
NASDAQ Composite-Handel am Nachmittag.
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,13 Prozent leichter bei 24.231,96 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,075 Prozent auf 24.528,06 Punkte an der Kurstafel, nach 24.509,76 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der NASDAQ Composite bei 24.547,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 23.989,09 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.140,03 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.08.2026, den Wert von 26.644,91 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der NASDAQ Composite bei 22.708,07 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,29 Prozent zu Buche. Bei 27.722,75 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Elron Electronic Industries (+ 16,28 Prozent auf 1,00 USD), Geron (+ 7,76 Prozent auf 1,02 USD), Elbit Systems (+ 6,23 Prozent auf 723,15 USD), Net 1 Ueps Technologies (+ 3,15 Prozent auf 3,27 USD) und Americas Car-Mart (+ 3,00 Prozent auf 0,96 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Century Casinos (-19,65 Prozent auf 0,25 USD), Cogent Communications (-14,48 Prozent auf 3,19 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-12,09 Prozent auf 1,89 USD), Ballard Power (-8,40 Prozent auf 1,15 USD) und Salesforce (-7,88 Prozent auf 197,90 USD).
Die teuersten NASDAQ Composite-Konzerne
Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.762.612 Aktien gehandelt. Mit 4,706 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,16 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion Finanzen.net
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